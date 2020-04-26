Ранее сообщалось, что в этом случае 40-летний тренер будет получать 1,2 млн евро в год, плюс 500 тыс. евро предусмотрены в виде бонусов.
По версии "Чемпионата", экс-наставник "Партизана" будет получать 1,5 млн евро в год, плюс 500 тыс. евро будут предусмотрены в качестве бонуса за выход в Лигу чемпионов. Сообщается, что это в два раза меньше, чем получает действующий наставник "Локомотива" Юрий Сёмин.
Напомним, ранее СМИ стало известно, что Николич подпишет с "Локомотивом" двухгодичный контракт.
"Чемпионат": Николич будет получать в "Локомотиве" в два раза меньше, чем Сёмин
Сербский специалист Марко Николич в скором времени может подписать контракт с "Локомотивом".
Фото: Getty Images
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