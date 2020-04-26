Тренер "Энергетика-БГУ": многими нашими футболистами интересуются зарубежные клубы. Звонят и спрашивают про Носко и не только про него

Главный тренер "Энергетика-БГУ" Владимир Белявский прокомментировал интерес московского "Динамо" к полузащитнику Алексею Носко.
Фото: Getty Images
— Конкретика будет — сообщим. Пока много инсайдерской информации в нашей и в российской прессе. Многие интересуются: звонят и спрашивают про Носко и не только про него.

Многими нашими футболистами интересуются зарубежные клубы. Но конкретики серьезной пока нет, чтобы кто-то сделал предложение и мы сели за стол переговоров. Интерес не только из России. Есть из Италии, Польши и ряда других европейский стран. Сейчас все смотрят наш футбол и спектр интереса большой, — цитирует Белявского Sport24.

23-летний Носко — капитан "Энергетика-БГУ". Он выступает за команду с февраля 2018 года. Также футболист играл за "Динамо Брест", "Неман Гродно" и "Сморгонь". Transfermarkt оценивает футболиста в 300 тыс. евро.

Ранее из "Энергетика-БГУ" в ЦСКА перешёл нападающий Илья Шкурин.

Ранее сам Носко высказался об интересе "Динамо".


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Теги: Динамо Энергетик-БГУ Носко Чемпионат Белоруссии
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