- Я с большим сожалением слушал о завершении голландского и бельгийского чемпионатов. Хотя бы без зрителей, но его нужно доиграть, чтобы появился заслуженный чемпион. Для еврокубков на следующий год это тоже необходимо. Играя раз в три дня, восемь матчей можно провести за очень короткий период.
Досрочное окончание чемпионата возможно, если на государственном уровне не разрешат массовые мероприятия. Это будет крахом чемпионата и большим разочарованием для команд, которые боролись за чемпионство, — приводит слова Нигматуллина Комсомольская правда.
Напомним, чемпионат России, а также другие европейские лиги были приостановлены из-за пандемии коронавируса. РПЛ ушла на паузу как минимум до 31 мая. На данный момент руководители лиги рассматривают два варианта возобновления сезона - 21 или 28 июня.
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За последние сутки в России подтверждено 6 411 случаев заражения коронавирусом (всего — 93 558). 8 456 человек выздоровело, 867 — умерло.
Нигматуллин: досрочное окончание чемпионата будет крахом
Экс-голкипер московского "Локомотива" и сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о вариантах возобновления РПЛ.
Фото: Livesport
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