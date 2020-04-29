"Кто сейчас сильнейший российский футболист? Марио Фернандес. Самый сильный игрок сейчас в российском чемпионате.
"Спартак" хотел перехватить его у ЦСКА. Я это говорил много раз, а надо мной все смеялись. Когда я говорил, что вот Массимо мне в личной беседе говорил, что очень хотел приобрести Фернандеса. Он хотел больше всего купить Фернандеса в команду. Я это знаю, он мне это говорил", — цитирует Кафельникова "Р-Спорт".
Массимо Каррера работал в "Спартаке" с 2016-го по 2018-й год. Под его руководством "красно-белые" выиграли первое за 16 лет чемпионство и завоевали Суперкубок России.
Марио Фернандес выступает за ЦСКА с 2012-го года, после перехода из "Гремио". Контракт 29-летнего защитника с "красно-синими" рассчитан до 2022-го года. Transfermarkt оценивает его в 24 миллиона евро.
В нынешнем сезоне на счету Фернандеса 3 гола и 3 ассиста в 29-ти матчах за "армейцев" во всех турнирах.
Кафельников: Каррера мне говорил, что очень хотел Марио Фернандеса в "Спартак"
Экс-теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников рассказал, что Массимо Каррера в период работы в "Спартаке" хотел пригласить Марио Фернандеса в московский клуб.
Фото: Getty Images
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