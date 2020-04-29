Арустамян: чемпионат не возобновится, по жребию чемпионом стал "Спартак"

По моим данным, чемпионат не возобновится, а чемпионом по жребию стал Спартак.— Nobel Arustamyan (@ANobelito) April 29, 2020
Скорее всего, сообщение Арустамяна - это наказание из "Коммент.Шоу" на YouTube, где комментаторы обсуждают футбольные истории. Ранее Денис Казанский в твиттере написал "Пацаны, я никогда не устану повторять".
Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса.
"Спартак" в турнирной таблице занимает 8-е место, имея в своем активе после 22 матчах 22 очка. Лидирует в таблице "Зенит".
Напомним, чемпионаты Нидерландов и Франции были завершены досрочно.