Напомним, телеведущая подала в суд на нападающего "Сочи" Александра Кокорина и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева.
- В производстве суда иск Маслий О. В. к Кокорину А. А., Кокорину К. К., Мамаеву П. К., Протасовицкому А. С. о взыскании солидарно имущественного вреда в размере 321 075,03 рубля. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 06.05.2020 в 15:15, — цитирует пресс-службу Савёловского суда РБК-Спорт.
Напомним, в октябре 2018 года Кокорин и Мамаев стали участниками двух драк в центре Москвы. В одной из них пострадал личный водитель ведущей Виталий Соловчук.
В суде Ушакова рассказала, что когда утром вышла с работы к своему автомобилю, то увидела разбитое стекло на передней двери и кровь в салоне. За все это время ущерб, нанесенный ее автомобилю, никто не возместил.
Напомним, что с октября 2018-го по сентябрь 2019-го года Кокорин, его младший брат, Мамаев и их товарищ Александр Протасовицкий находились в СИЗО, а затем в исправительной колонии. В сентябре прошлого года все вышли по УДО.
Известны подробности иска Ушаковой к Мамаеву и Кокорину
Стали известны подробности судебного иска ведущей Первого канала Ольги Ушаковой к футболистам.
Фото: АиФ
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