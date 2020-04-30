— Мы выступаем за досрочное завершение сезона в Премьер-лиге. С нашей стороны такое мнение высказывается из-за финансовой стороны.
И многие тоже высказываются за досрочное завершение. Ведь к 15 мая уже необходимо возвращать иностранцев, чтобы полноценно приступить к тренировкам. У нас их нет, а у других команд много. Даже если они смогут вернуться, то им еще двухнедельный карантин надо отсидеть. Думаю, после майских праздников будет окончательное решение, — рассказал Худяков в интервью Sport24.
"Тамбов" после 22-ух туров чемпионата России идёт на 11-м месте турнирной таблицы с 25 очками.
Тинькофф Российская Премьер-лига приостановлена как минимум до 31 мая. Сообщалось, что возобновление сезона может состояться 21 или 28 июня. Решение о приостановке было принято в связи с распространением коронавируса в стране.
За последние сутки у 7 099 граждан Российской Федерации был выявлен коронавирус. Общее количество подтвержденных случаев заболевания — 106 498. 11 619 человек выздоровело, 1073 — умерло.
Спортдиректор "Тамбова": мы выступаем за досрочное завершение сезона в РПЛ из-за финансовой стороны
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков выразил позицию клуба по возможному возобновлению сезона в РПЛ.
Фото: ФК "Тамбов"
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