Ранее Александр Алиев скептически высказался на тему пандемии, заявив:
- Скоро все закончится. Уже заканчивается. Тому, кому надо было, уже наворовали денег на этой теме, теперь можно и карантин заканчивать, - говорил Алиев в интервью Meta-ratings.com.ua.
- А вам он тоже напоминает героя анекдота? Что после пандемии останутся только тупые, потому что умные знают, что коронавирус — фигня, и они не заболеют? Этот клоундей, похоже, даже на конкурсе ****** (чудаков) занял бы второе место, потому что ***** (чудак).
Лучше бы брал пример с Шевченко и Реброва, - написал в социальных сетях Радимов.
Радимов: Алиев? Этот клоундей, похоже, даже на конкурсе ******* занял бы второе место
Наставник "Зенита-2" Владислав Радимов критически прокомментировал высказывания бывшего футболиста Александра Алиева насчет коронавируса.
Фото: РИА Дагестан
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