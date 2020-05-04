Сейчас в РПЛ выступает 16 клубов. Ранее сообщалось, что в случае досрочного завершения чемпионата количество участников может увеличиться до 18.
"Сейчас нет никаких регламентов, сейчас чрезвычайная ситуация. Надо понять, будет ли вообще футбол с болельщиками, с регламентами… А то говорят про игры в масках, без плевков… Регламентов сейчас нет. А разговоры о расширении – ну какие 18 команд в РПЛ? У нас через пару месяцев команды будут лопаться, как воздушные шары. У губернаторов денег не будет, а чемпионом будет команда, которую проспонсируют создатели туалетной бумаги. Сейчас очень прибыльный бизнес", - цитирует Созина "Чемпионат".
"Какие 18 команд? Через пару месяцев клубы будут лопаться, как шарики". Созин - о возможном расширении РПЛ
Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о возможном увеличении чемпионата России до 18 команд.
Фото: Getty Images
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