Отметим, что Широков и Тихоновецкий числилсь в ЦСКА в 2001 году, однако почти не играли за главную команду.
- Когда мы с ним были в ЦСКА, мы думали отнюдь не о футболе. У меня было все хорошо, катался как сыр в масле. По сравнению с "Лучом" моя зарплата выросла в десять раз, и я закончил играть. Ночная Москва завораживала.
Три-четыре раза в неделю мы были в ночном клубе. Клуб снимал мне двухкомнатную квартиру. Широков же из Клина, и он, чтобы каждый раз не ездить домой, оставался у меня. Тренировка обычно была вечером. Организм молодой, все выдерживал, - приводит слова бывшего игрока Гол.ру.
Тихоновецкий: с Широковым в ЦСКА думали отнюдь не о футболе. Ночная Москва завораживала
Экс-игрок ЦСКА Александр Тихоновецкий рассказал о том, как проходил его отрезок карьеры, когда он выступал за московских армейцев.
Фото: "СЭ"
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