Об этом сообщает Sports.ru. Также отмечается, что в эту сумму не входят спонсорские контракты с компаниями с госучастием, а только целевые поступления из областных бюджетов или фондов.
Общие доходы всей футбольной индустрии оцениваются в 75 миллиардов рублей.
По данным на 8 мая в России выявлено 187 859 случаев заболевания COVID-19 (10 699 человек за сутки), выздоровело 26 608, умерло 1 723.
РПЛ была приостановлена как минимум до 31 мая.
Источник: напрямую из бюджета российские клубы получают более 10 млрд рублей
Всего из бюджета команды российской Премьер-лиги получают около 15% доходов.
Фото: Чемпионат
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