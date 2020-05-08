Болельщику клуба не понравилась то, как Геркус высказался о Сёмине в одном из роликов.
— Почему на Палыча то наехали, Илья Леонидович? Отдав вам должное, заглаживает вину? А когда вы недавно ему респектовали, тоже за что-то заглаживали вину? Был жестко неправ? В каких то моментах да. А вы были правы, пытаясь убрать Палыча летом 2017 после выигрыша кубка? — написал подписчик.
— Мне кажется, вы слишком далеко заходите. Любите вы тренера, очень хорошо, любите на здоровье. Но разве это повод набрасываться на других людей, которые не любят его, по вашему мнению, так сильно, как вам бы хотелось? Выглядит как нездоровье. Извините, — ответил Геркус.
— Можно Палыча сколь угодно сильно не любить, но при этом не пытаться от него избавиться, когда он даёт результат. А у некоторых руководителей Локомотива это какая то мания: убрать Палыча. Как будто его авторитет подрывает их собственную самооценку, — добавил болельщик.
— Вы слишком много фантазируете - наехал, хотел убрать. Мой совет вам: завязывайте. Я ЮП в клуб привёл, сохранял и подписал новый контракт, работал с ним вместе, вместе мы добивались побед. Помочь вам сохранить его сейчас никак не могу. Не надо злиться, — повторно ответил Геркус.
Напомним, Геркус был президентом "Локомотива" с 2016 по 2018 год.
Последнее тренерское назначение в "Локомотиве" 72-летний Сёмин получил в 2016 году.
Геркус: любите Сёмина — любите на здоровье. Но разве это повод набрасываться на других людей?
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус вступил в беседу с фанатов клуба в социальной сети Twitter.
Фото: "СЭ"
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