Вчера стало известно, что Бундеслига возобновит сезон с 16 мая. На данный момент еще ни одна европейская лига не возобновила чемпионат.
"Давно слежу за немцами, и меня восхищает, как они ведут эту ситуацию. Мне кажется, они всё делают правильно. Рад, что они возвращаются. Надеюсь, что многие последуют их примеру. Футболисты пройдут тесты и будут знать, что они не заражены. Для народа это совсем другие эмоции. Посмотрите, как немцы всё быстро сделали. Они несколько дней начали тренироваться и уже готовы играть. И все довольны", - сказал Рахимов в эфире "Матч ТВ".
Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все европейские чемпионаты.
В Германии выявлено более 169 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более 7 тысяч людей погибли.
В Германии сезон уже возобновляют, у нас говорят о завершении. Правы ли журналисты, требующие доиграть?
Дель Пьеро прокомментировал решение Бундеслиги доиграть сезон
Рахимов - о возобновлении Бундеслиги: надеюсь, что многие последуют их примеру
Экс-наставник "Ахмата" Рашид Рахимов высказался о возобновлении немецкого чемпионата.
Фото: © РИА Новости
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