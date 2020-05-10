Об этом сообщает "Чемпионат".
По информации источника, "Урал" хочет подписать 24-летнего хавбека. Исаев является воспитанником "Енисея". В 2016 году он подписал контракт с "Зенитом" на три года, однако сыграл только за фарм-клуб питерцев.
На данный момент Исаев выступает за азербайджанский клуб "Сумгайыт".
После 22-х туров "Урал" занимает десятую строчку в РПЛ.
"Урал" заинтересован в услугах бывшего игрока "Зенита"
Клуб из Екатеринбурга интересуется полузащитником Алексеем Исаевым.
Фото: Sport24.az
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