Напомним, Семину 11 мая исполнилось 73 года.
- Вклад Палыча в успехи клуба перевешивает суммарный вклад Смородской, Геркуса и Кикнадзе вместе взятых. Этот человек много сделал для нашего футбола. Он работает не для того, чтобы на его счет упали еще какие-то деньги. Он не может без работы, он постоянно хочет доказывать.
Палыч, поздравляю! Здоровья. Ты неугомонный и ты всегда будешь работать на благо нашего футбола, - приводит слова Ловчева Советский спорт.
Юрий Семин отмечает 73-летие. "Локомотив" опубликовал поздравление
За всё время пребывания в клубе тренер трижды приводил "Локомотив" к чемпионству, шесть раз выигрывал Кубок России и три раза Суперкубок страны.
В РПЛ 2019/2020 "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице после 22-х туров, набрав 41 очко и отставая от лидирующего "Зенита" на 9 баллов. В СМИ сообщается, что наставник покинет свой пост по окончании контракта. Соглашение с "Локомотивом" истекает в конце мая. Новым наставником "железнодорожников" станет 40-летний серб Марко Николич.
Лига ушла на паузу как минимум до 31 мая. На данный момент руководители лиги рассматривают два варианта возобновления сезона - 21 или 28 июня.
Ловчев: Семин работает не для того, чтобы на его счет упали какие-то деньги. Он не может без работы
Ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев поздравил наставника столичного "Локомотива" Юрия Семина с днем рождения.
Фото: Football24.ru
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