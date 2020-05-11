— С огромным удовольствием поздравляю с днем рождения Юрия Семина!
Желаем ему удачи, здоровья, чтобы все золото разных чемпионатов и турниров приближалось к Семину стремительной серебряной ланью и чтобы все говорящие попугаи мира славили прекрасного тренера-победителя, — написал Губернием в своём telegram-канале.
Напомним, Сёмин возглавляет "Локомотив" с 2016 года. За это время специалист выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
Губерниев: чтобы все золото разных чемпионатов и турниров приближалось к Семину стремительной серебряной ланью
Футбольный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил наставника "Локомотива" Юрия Сёмина с 73-летием.
Фото: Rusfootball.info
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