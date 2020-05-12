- Честно, я не пойму, как вертолетные деньги дойдут до населения. Как определить, кому они нужны, а кто может подождать. У нас, например, есть поддержка промышленности, но какую промышленность? У нас практически все промышленники - олигархи. Они уже за счет государства поимели бабки. Они должны людям со своего кармана как-то помочь, которые работают у них на заводах. Понятно, что они платят зарплату, но ведь с этой зарплаты они получают дивиденды. Ну помоги в кризисный момент, почему нет? Вот эти ребята, которые заработали достаточное количество денег, я думаю, не обеднеют.
Вот товарищ Дорси (основатель Twitter) из своих трех миллиардов - дал миллиард, а у нас люди с десятью миллиардами долларов - 10 миллионов рублей дают и такое ощущение, что это какие-то герои нации. 10 миллионов рублей человек выделил из состояния 7 миллиардов. Я понимаю, если бы 10 миллионов долларов он выделил, - заявил Широков в интервью Сергею Егорову на канале "Футбольный Биги".
Известно, что председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун пожертвовал на борьбу с пандемией 10 млн рублей. Состояние функционера оценивается в 6,3 миллиарда долларов.
Отметим, что во всем мире на данный момент подтверждено более четырех миллионов заболеваний. В России более 232 тысяч зараженных, умерло более 2 тысяч человек.
РПЛ была приостановлена до 31 мая, матчи не проходят с середины марта. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен или же возобновлён с 21 или 28 июня.
Широков - о борьбе с пандемией: у нас олигархи 10 миллионов рублей дают и это какие-то герои нации
Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал новости о том, как состоятельные люди выделяют финансовую помощь в период пандемии.
Фото: Soccernews
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