Тихонов — о Соболеве: он говорил, что я всегда на него кричал. Но многие футболисты не знают о психологии

Ранее Соболев заявил, что Тихонов не любит молодых футболистов.
— Любой молодой и уважающий себя футболист, думает, что он не слабее партнеров. При этом все футболисты обижены на тренера, если не играют. Так в любой команде. Допустим, Саша Соболев. Хорошо, вопросов нет — доказывай на поле, забивай голы, играй здорово. Он говорил, что я всегда на него кричал, всегда был им недоволен. Просто есть такая вещь, как психология. Многие футболисты этого не знают. Тренер обязан быть хорошим психологом. Приведу один пример.
В 2001 году в "Крыльях" при Тарханове были я, Коновалов, Бушманов, Касымов — мы все что-то выигрывали. Пришли лидерами. По большому счету нас не нужно было учить игре в футбол. Просто подсказать и тактически направить. А были Ковба, Каряка и другие игроки, на которых нужно было кричать. А есть футболисты, на которых не стоит.
Вот ему нужно постоянно говорить, кричать, подстёгивать. Помните его слова? Он даже сам сказал, что ему это, возможно, помогло. Так и есть. Когда тренер видит, что из футболиста может что-то получиться, то всегда крикнет и подскажет. Где-то даже напихает. Когда он забил "Енисею", то я говорил со смехом: "Как ты это делаешь? Такие голы нельзя забивать". Я так говорил и после гола "Ростову", когда он обвел двоих и ударил в девятку. Просто он это не помнит. Соболев из тех, кому нужно постоянно пихать. Тогда он начинает злиться на себя и пахать. Он и сам признает: когда расслабился, перестал попадать в состав. Не я же его отправил в аренду в "Енисей". Это уже после меня, при другом тренере, который, допустим, увидел, как Сашка тренируется. Тогда ему сказали: "Нет-нет, иди лучше там поиграй".
Нужно знать, когда это делать (пихать). Я в Самаре говорил при всех. Когда уединяешься и объясняешь двум-трем людям, такое смотрится не очень хорошо. Выходит, кому-то пихаешь при всех, а кому-то — в стороне. Это не очень хорошо, я так не работаю. Я проработал в Самаре полтора года. Пускай хоть один футболист скажет, ругался ли я на кого-то матом. Не было такого, не мой стиль. А если ты постоянно пихаешь и подсказываешь без мата, а он обижается… Ну, значит, есть на что обижаться. Пускай Саша подумает о себе и своей игре. Мы все хотим, чтобы он заиграл в "Спартаке" и хорошо выступал. Но прежде чем говорить, плохой или хороший тренер, хороший ли он футболист, нужно сначала выходить на поле и забивать мячи, помогать команде выигрывать, — рассказал Тихонов в интервью "Чемпионату".
Вторую часть сезона Соболев проводит в аренде в московском "Спартаке". В 21 матче текущего сезона РПЛ Соболев забил 10 голов, но все в составе "Крыльев Советов".
Тихонов — о Соболеве: он говорил, что я всегда на него кричал. Но многие футболисты не знают о психологии
Экс-наставник "Крыльев Советов" Андрей Тихонов ответил на критику нападающего Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"
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