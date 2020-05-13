Самолёт "Зенита" летел в Уфу, но вернулся в Пулково из-за сигнала тревоги

Самолёт " Зенита " был возвращен в Пулково после неудачного полёта в Уфу.

Фото: ФК "Зенит"

Об этом сообщает BAZA в своём telegram-канале.



По версии источника, рейс SU6413 совершал полёт из аэропорта "Пулково" в Уфу. В момент полёта пилоты передали основной аварийный код 7700, означающий, что на борту возникла аварийная ситуация.



Было принято решение о возвращении самолёта в аэропорт вылета. О причинах полёта в Уфу не сообщается.