Об этом сообщает BAZA в своём telegram-канале.
По версии источника, рейс SU6413 совершал полёт из аэропорта "Пулково" в Уфу. В момент полёта пилоты передали основной аварийный код 7700, означающий, что на борту возникла аварийная ситуация.
Было принято решение о возвращении самолёта в аэропорт вылета. О причинах полёта в Уфу не сообщается.
Самолёт "Зенита" летел в Уфу, но вернулся в Пулково из-за сигнала тревоги
Самолёт "Зенита" был возвращен в Пулково после неудачного полёта в Уфу.
Фото: ФК "Зенит"
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