Об этом сообщил генеральный директор "красно-белых" Томас Цорн.
— Мы не намерены продлевать с Лоренсо контракт на тот срок, в который пройдёт доигровка РПЛ, если будет принято такое решение, — цитирует Цорна telegram-канал "Футбольный Биги".
29-летний Мельгарехо выступал за "Спартак" с зимы 2016 года.
Цорн сообщил, что Мельгарехо больше не сыграет за "Спартак", даже если сезон в РПЛ возобновят
Парагвайский футболист московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо покинет команду.
Фото: ФК "Спартак"
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