"В первую очередь в голове возникает Роналдо". Дзюба назвал лучшего нападающего в истории

— Роналдо "Зубастик". Именно он в первую очередь в голове возникает. Мне кажется, он был само совершенство, — рассказал Дзюба в эфире телеканала "Матч ТВ".
31-летний Дзюба в нынешнем сезоне чемпионата России провёл 21 матч, в которых забил 13 голов и отдал 10 голевых передач.
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Фото: Rusfootball.info
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