Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков ответил на вопрос о будущем нападающего железнодорожников Федора Смолова.
Напомним, Смолов на правах аренды до конца сезона выступает за "Сельту". Ранее ходили разговоры о том, что форвард покинул "Локомотив" из-за главного тренера команды Юрия Семина.
Сегодня "Локомотив" официально сообщил, что контракт с Семиным продлен не будет.
"Ждем ли Федора обратно? Мы всегда говорили о том, что мы настроены, чтобы наши российские игроки уезжали в Европу. Мы никоим образом не будем их искусственно тормозить в желании развиться при адекватных предложениях. Это касается не только Феди, мы неоднократно говорили об этом, это касается Алексея, Антона и других наших игроков. Мы будем только счастливы, если наши отечественные игроки заиграют в ведущих чемпионатах", - цитирует Мещерякова "Р-Спорт".
Смолов в текущем сезоне чемпионата Испании забил гол в шести матчах за "Сельту".
Смолов не хочет возвращаться в "Локомотив", несмотря на уход Сёмина
"Локомотив" настроен, чтобы россияне уезжали в Европу". Мещеряков о будущем Смолова и Миранчуков
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков ответил на вопрос о будущем нападающего железнодорожников Федора Смолова.
Фото: Getty Images
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