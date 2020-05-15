Семин: хотелось бы, чтобы "Локомотив" остался на втором месте

Наставник московского "Локомотива" Юрий Семин выразил мнение о возобновлении чемпионата, а также выступил с пожеланием своей команде.
Фото: UA-Football
- Хорошо, что сезон будет доигран. Значит, ситуация с коронавирусом улучшается. Спортивный принцип сохранится, будут распределены все места. Да, матчи пройдут без зрителей, но наши люди соскучились по футболу и смогут следить за играми по телевизору. Думаю, те футболисты, которые себя не запускали во время карантина, будут лучше готовы.

Что пожелаю "Локомотиву" в этой части сезона? Он как есть на втором месте, так и хотелось бы, чтобы он там остался. Это идеальная позиция в данном случае. В целом мы внутри команды такую задачу и ставили.

"Зенит"? Отрыв чересчур большой. Плюс, надо признать, что "Зенит" очень сильная команда, - приводит слова Семина СЭ.

Напомним, Юрий Семин покинет команду по окончании действующего соглашения, которое рассчитано до 31 мая. 40-летний сербский специалист Марко Николич придет на его смену. Новый тренер будет руководить командой в оставшихся восьми матчах чемпионата.

Сегодня стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. Отмечается, что командам позволят проводить по пять замен по ходу матча.

В России на данный момент зафиксировано 252 тысячи заболевших коронавирусом, который стал причиной приостановки сезона.


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Теги: Семин Локомотив
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