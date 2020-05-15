Об этом сообщает СЭ. В то время как региональные власти разрешили занятия петербургскому "Зениту" и казанскому "Рубину", у других такой возможности нет, что ставит их в заведомо проигрышную позицию.
Сегодня стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. Отмечается, что командам позволят проводить по пять замен по ходу матча.
В России на данный момент зафиксировано 252 тысячи заболевших коронавирусом, который стал причиной приостановки сезона.
Несколько клубов РПЛ недовольны неравными условиями по тренировкам
Несколько команд российской Премьер-лиги задаются вопросом о возобновлении тренировок, так как ситуация с коронавирусом в регионах страны разная.
Фото: LiveSport
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