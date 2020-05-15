- В прессе об этом давно писали, особой неожиданностью это, конечно, не стало. Семин сделал для "Локомотива" очень много, столько, сколько не сделал ни один тренер. У каждого может быть свое мнение о том, должен он был продолжить работу в клубе или нет. Мне на это вопрос тяжело ответить. Даже под дулом пистолета не скажу, что послужило причиной.
Да, версий много, но в итоге никто из нас ничего не знает, да и вряд ли узнает. Для этого нужно находиться в системе. Тем более, что сейчас у "Локомотива" хороший состав, и не думаю, что они резко сдадут.
Новому тренеру придется нелегко. Напряжение будет серьезным, ведь на столь короткой дистанции очень сложно ворваться в команду с новыми идеями, пока важно доиграть на автомате. На кону сейчас лежит многое, Лига чемпионов, например.
Будет ли падение потом? Зависит лишь от трансферной политики. Если распродадут лидеров, то, конечно, падение неизбежно, если же сохранят состав, то, думаю, будут выступать примерно на том же уровне, - приводит слова Радимова Legalbet.
Напомним, Юрий Семин покинет команду по окончании действующего соглашения, которое рассчитано до 31 мая. 40-летний сербский специалист Марко Николич придет на его смену. Новый тренер будет руководить командой в оставшихся восьми матчах чемпионата.
Сегодня стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. Отмечается, что командам позволят проводить по пять замен по ходу матча.
В России на данный момент зафиксировано 252 тысячи заболевших коронавирусом, который стал причиной приостановки сезона.
Радимов: сейчас у "Локомотива" хороший состав, не думаю, что они резко сдадут
Наставник петербургского "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал новость о том, что Юрий Семин покинет пост главного тренера московского "Локомотива".
Фото: 24СМИ
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