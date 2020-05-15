Фанатское объединение "Локомотива" United South выступило с заявлением по результатам решения совета директоров клуба об отставке Юрия Семина.
Фанаты "Локомотива" - руководству клуба: нам с вами не по пути! Мы требуем вашей отставки!
- Выпустили и выпустили. Имеют право, - приводит слова Мещерякова Чемпионат.
Напомним, Юрий Семин покинет команду по окончании действующего соглашения, которое рассчитано до 31 мая. 40-летний сербский специалист Марко Николич придет на его смену. Новый тренер будет руководить командой в оставшихся восьми матчах чемпионата.
Мещеряков ответил на слова фанатов "Локомотива" об отставке руководства клуба
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков отреагировал на слова фанатского движения красно-зеленых об отставке руководства клуба.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!