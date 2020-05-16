"Решение о возобновлении чемпионата принято. В Германии сегодня начинают играть, у нас - примерно через месяц. Я думаю, это нормально, и ситуация не будет ухудшаться. Все уже заждались", - приводит слова Жукова ТАСС.
Напомним, чемпионат России возобновится 21 июня. Клубам осталось провести по 8 туров.
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Александр Жуков: решение о возобновлении РПЛ нормальное. Все уже заждались
Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал возобновление сезона РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
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