Бывший врач "Спартака": всем, кто общался с Фарфаном, надо сесть на карантин

"Всем, кто общался с Фарфаном, надо сесть на карантин. Это касается всех тех, кто с ним контактировал в последнее время. Считаю, что всем игрокам "Локомотива" теперь надо сидеть две недели на карантине. Тренироваться игрокам всем вместе нельзя. Вообще до конца мая осталось всего две недели, не тренироваться до конца месяца — этого мало. Это не решит проблему. Все равно полноценными тренировки с участием нескольких человек, а не команды, быть не могут", - цитирует врача "Р-Спорт".
Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. РПЛ должна возобновиться 21 июня.
Фарфан в нынешнем сезоне не провел ни одного матча за "Локомотив".
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Бывший врач "Спартака" Лю Хуншен прокомментировал выявленный коронавирус у нападающего "Локомотива" Джефферсона Фарфана.
Фото: © Global Look Press
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