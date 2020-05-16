Как сообщает сайт Матч ТВ, игрок еще не согласился на продление контракта с ярославским клубом. За 24-летним защитником следят команды РПЛ, также им интересуется московское "Торпедо".
Зимой Олег Кожемякин прошел два сбора с "Ростовом" и провел 3 игры в рамках Кубка Париматч Премьер.
В завершенном досрочно первенстве ФНЛ защитник провел 26 матчей и забил 1 гол.
Защитник "Шинника" интересен клубам РПЛ
Защитником ярославского "Шинника" Олегом Кожемякиным интересуются команды российского чемпионата.
Фото: ФК "Шинник"
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