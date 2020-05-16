- Я очень рад, что правительство позволило иностранным специалистам и футболистам вернуться в Россию. Это важнейший шаг на пути к началу тренировок и возобновлению сезона РПЛ, - цитирует Прядкина сайт РПЛ.
Легионерам разрешили въезд в Россию
15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура.
На данный момент действует запрет прилета иностранных граждан в Россию из-за пандемии коронавируса.
Прядкин - о разрешении на въезд легионеров: это важнейший шаг к началу тренировок и возобновлению сезона
Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал новость о разрешении легионерам въезда в Россию.
Фото: Gol.ru
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