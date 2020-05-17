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Агент Лаксальта подтвердил интерес российских клубов к игроку

Агент хавбека "Милана" Диего Лаксальта отреагировал на информацию об интересе к его клиенту со стороны "Краснодара", "Локомотива" и "Спартака".
Фото: Спорт день за днем
"Спартак", "Локомотив" и "Краснодар" интересуются полузащитником "Милана"

- Со стороны "Спартака" нет ничего конкретного, но могу подтвердить их интерес. У Диего всегда были поклонники в России: есть запросы на информацию, консультации, но ничего конкретного.

То же самое относится к "Краснодару" и "Локомотиву". Диего вернулся в "Милан", чтобы проявить себя. Но мы готовы рассмотреть интересные предложения, - цитирует агента Лаксальта Calciomercato.

Напомним, московский "Спартак" пытался подписать 27-летнего уругвайца минувшей зимой, но игрок не стал покидать Италию. Теперь москвичи постараются заполучить хавбека в летнее трансферное окно.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 5,5 млн евро.

В первой части текущего сезона Диего Лаксальт выступал за итальянский "Торино" на правах аренды. В Серии А он провел 16 матчей и отдал 1 голевую передачу.


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Теги: Лаксальт Милан Серия А
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