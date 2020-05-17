Информацию приводит официальный сайт самарского клуба. В понедельник команда соберется на клубной базе, чтобы возобновить тренировки.
Сообщается, что оперативный штаб Самарской области одобрил проведение тренировочных занятий. Команде необходимо будет соблюдать все меры предосторожности.
Божович: пока ничего не известно с возвращением, очень трудно сейчас добраться до России
Руководить тренировочным процессом будут Саша Петрович и Сергей Корниленко, а также наставник голкиперов Виктор Гаус.
15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура. "Крылья Советов" располагаются на предпоследнем 15-м месте.
"Крылья Советов" начнут тренировочный процесс без Божовича
Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Миодраг Божович не успеет прибыть в Россию и пройти карантин к сроку возобновления тренировок.
Фото: сайт "Крыльев Советов"
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