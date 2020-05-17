"Крылья Советов" начнут тренировочный процесс без Божовича

Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Миодраг Божович не успеет прибыть в Россию и пройти карантин к сроку возобновления тренировок.

Фото: сайт "Крыльев Советов"