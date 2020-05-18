- У Игбуна нет коронавируса. То, что написали - это фейк-ньюс, - приводит слова агента Sport24.
Стали известны фамилии футболистов и тренера "Динамо", которые заразились COVID-19
Ранее появилась информация, что игроки "Динамо" Дэвид Сангаре, Роман Евгеньев и Сильвестр Игбун заражены коронавирусом. Также стало известно, что тренер вратарей Дмитрий Изотов сдал положительный тест на COVID-19.
"Динамо" находится на 6-м месте таблицы, имея в активе 30 очков.
Напомним, на прошлой неделе коронавирус выявили у футболиста "Локомотива" Джефферсона Фарфана. Вчера также стало известно, что защитник "Ростова" Константин Плиев, выступающий на правах аренды за "Рубин", заражен коронавирусом.
Агент Игбуна опроверг информацию о заражении игрока коронавирусом
Футбольный агент нападающего московского "Динамо" Сильвестра Игбуна отреагировал на новость о том, что у его клиента выявлен COVID-19.
Фото: Soccernews
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