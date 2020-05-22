31-летний Дзюба выступал за "Спартак" с 2006 по 2015 год, после чего на правах свободного агента перешел в "Зенит".
Форвард провел за московский клуб 166 матчей и забил 38 мячей.
"Дзюба давно играет в свой футбол, чемпионат России ему отлично подходит. Он с годами только заточил свои навыки. В нем всегда было много качеств, которые позволяют ему быть одним из лучших. А еще он эмоциональный парень, ему это во многом помогает показывать себя", - цитирует Озбилиза Sport24.
Дзюба в нынешнем сезоне провел 21 матч, забил 13 голов и сделал 10 голевых передач. Всего за "Зенит" Дзюба провел 167 игр, в которых 67 раз поразил ворота соперников.
Озбилиз выступал за "Спартак" с 2013 по 2015 год.
Озбилиз: Дзюба с годами только заточил свои навыки
Фото: © РИА Новости
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