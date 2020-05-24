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Московская область отказалась от предложений по спонсорству "Химок"

Стало известно, что правительство отклонило два предложения потенциальных спонсоров клуба.
По информации "Чемпионата" правительство отказывается от предложения владельца Fix Price Сергея Ломакина.

Ломакин предлагает взять на себя обеспечение, что позволит клубу выйти в РПЛ, однако в таком случае "Химки" будут переименованы в "Родину". Также Ломакин будет принимать участие в управлении, а "Арена Химки" будет бесплатно арендована клубом.

Напомним, что "Химки" заняли второе место по итогам досрочно завершённого сезона ФНЛ, таким образом заслужил право повышения в классе.


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Теги: Химки
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