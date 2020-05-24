По информации "Чемпионата" правительство отказывается от предложения владельца Fix Price Сергея Ломакина.
Ломакин предлагает взять на себя обеспечение, что позволит клубу выйти в РПЛ, однако в таком случае "Химки" будут переименованы в "Родину". Также Ломакин будет принимать участие в управлении, а "Арена Химки" будет бесплатно арендована клубом.
Напомним, что "Химки" заняли второе место по итогам досрочно завершённого сезона ФНЛ, таким образом заслужил право повышения в классе.
Московская область отказалась от предложений по спонсорству "Химок"
Стало известно, что правительство отклонило два предложения потенциальных спонсоров клуба.
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