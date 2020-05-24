- Увлекательная настольная игра для детей и взрослых. Возьмите под своё управление футболистов "Локомотива" или "Казанки" и приведите любимую команду к победе, - так был презентован товар в интернет-магазине "Локо".
В описании игры также было указано "почувствуйте себя Юрием Палычем!"
Вскоре описание было изменено, фраза про Юрия Сёмина пропала.
Напомним, что руководство "Локо" приняло решение не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым. 1 июня команду возглавит Марко Николич.
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"Почувствуйте себя Юрием Палычем!" "Локомотив" презентовал настольную игру
Представители железнодорожников на официальном сайте неоднозначно описали настольную тактическую игру "Сыграй за своих".
Фото: Rusfootball.info
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