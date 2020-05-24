- Мы будем заниматься финансовой стороной, недвижимостью. Договорились с "Почтой России" о размещении их офиса в бизнес-центре "ВЭБ Арена". Параллельно при помощи наших партнеров из РФПИ мы уже начали прорабатывать возможность привлечения зарубежных инвесторов, - приводит слова Шувалова РБК.
"Почта России" займет площади стадиона ЦСКА
Шувалов отметил, что ВЭБ на протяжении 3-5 лет будет инвестировать в "армейцев". Также он заявил, что у Евгения Гинера есть право обратного выкупа акций.
15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит". Московский ЦСКА находится на 5-м месте таблицы, имея в активе 36 очков.
ЦСКА может привлечь зарубежных инвесторов
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сообщил, что госкорпорация совместно с Российским фондом прямых инвестиций прорабатывает вопрос о привлечении зарубежных инвесторов в московский ЦСКА.
Фото: Известия
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