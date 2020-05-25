Агент подтвердил, что "красно-белые" интересовались футболистом в 2017 и 2018 годах, когда тот защищал цвета "Нюрнберга".
– "Спартак" действительно интересовался Эдуардом, но они не сделали нам конкретного предложения. Сам игрок никогда не был заинтересован в переезде в Россию. У него был разговор с главным тренером сборной Германии. Йоахим Лев знает про нашего игрока, следит за ним.
Действительно, его родители родились в России. Но у него нет связи с этой страной, парень не очень хорошо говорит по-русски. Я не замечал, чтобы его тянуло в Россию, его с ней ничего не связывает, – рассказал агент в интервью Metaratings.ru
Интерес из России к персоне Лёвена возобновился вчера, когда футболист открыл счёт в матче с "Шальке" со штрафного удара.
Напомним, 23-летний Лёвен выступает за "Аугсбург" на правах аренды из "Герты" до 30 июня 2021 года. Родители футболиста родились в России, что, при желании, позволит ему заиграть за национальную сборную России.
"Есть один нюанс". Юрист - о том, сможет ли Левен из "Аугсбурга" сыграть за сборную России
Агент Лёвена, который отказался переходить в "Спартак": его родители родились в России, но у него нет связи с этой страной
Николай Гидо, агент защитника "Аугсбурга" Эдуарда Лёвена, прокомментировал интерес московского "Спартака" к игроку.
Фото: Getty Images
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