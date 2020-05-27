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Агент Ван Бергена - об интересе "Зенита": не могу подтвердить, что это неправда

Агент полузащитника "Херенвена" Митчелла Ван Бергена прокомментировал информацию об интересе "Зенита" к его клиенту.
nos.nl
"Я не разговаривал с "Зенитом" по поводу него. Но не могу подтвердить, что это неправда, потому что за Митчеллом следит много крупных клубов в Европе. Факт в том, что на данный момент клуб не связывался со мной по поводу него", - приводит слова агента Sport24.

20-летний футболист в минувшем сезоне чемпионата Нидерландов провел 25 матчей, забил пять голов и сделал четыре голевых паса. Контракт игрока с клубом действует до 2022 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 3,6 млн евро. Ван Берген имеет опыт выступлений за юношеские и молодежные сборные Голландии.

Нынешний сезон РПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновится чемпионат России 21 июня.

"Зенит" за 8 туров до конца чемпионата занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 50 очков. Отрыв от идущего вторым "Локомотива" составляет 9 баллов.


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Теги: Зенит Херенвен
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