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Цорн: Шюррле помог адаптироваться молодым иностранцам. Для "Спартака" сделка была благоприятной

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн объяснил решение клуба не выкупать немецкого хавбека Андре Шюррле.
Фото: Sportbox
- Для "Спартака" сделка была благоприятной, потому что это аренда без обязательного выкупа, во время которой мы могли оценить футболиста в деле.

Надо понимать, что Шюррле помог адаптироваться молодым иностранцам, которых приобрели летом - Тилу, Кралу, Ларссону. Знаю, что и Зелимхан Бакаев много общался с Андре о том, как устроен футбол в Европе, спрашивал совета.

С точки зрения бренда "Спартака" приход Шюррле дал нам внимание в зарубежных СМИ. Да и майка Андре - самая продаваемая, - приводит слова Цорна СЭ.

Также Цорн прокомментировал слова владельца "красно-белых" Леонида Федуна о том, что с финансовой точки зрения, аренда Шюррле - провал. Генеральный директор допустил, что слова были сказаны на эмоциях, ведь ожидания от чемпиона мира были намного выше показанных результатов.

Отметим, что Шюррле выступал за "Спартак" на правах аренды из дортмундской "Боруссии". Ранее сообщалось, что выкуп немецкого игрока составит 8 млн евро.

В текущем сезоне Шюррле провел в рамках РПЛ 13 матчей, забил гол и сделал два ассиста. В 2020-м году хавбек на поле не выходил. После паузы из-за пандемии коронавируса чемпион мира не вернулся в Россию.

Чемпионат возобновится 21 июня.


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Теги: Цорн Шюррле Спартак
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