- Как на селекции лета-2018 сказался уход Витиньо? Он был продан в одно окно с Головиным. Скорее, продажа Саши помогла провести перестройку команды.
Шиманьски? Он был в том же шорт-листе, что и Сигурдссон, я летал на переговоры и в Швецию, и в Польшу. Решение было принято в пользу Арнора, и личная встреча с футболистами повлияла на этот выбор.
По кому из новичков лета-2018 было больше всего сомнений? Нисимура и Бекао. Ни того, ни другого вживую мы не видели, только по видео. В какой-то степени это была лотерея. Но когда ситуация поджимает, нужно уметь рисковать, нужно брать на себя ответственность, - приводит слова Дюкова Матч ТВ.
Бразилец Витиньо выступал за "армейцев" с 2013 по 2018, был продан во "Фламенго". Сумма трансфера составила 12 миллионов евро.
Исландец Арнор Сигурдссон перешел в ЦСКА в 2018 году из шведского "Норрчёпинга" за 4 миллиона евро. Полузащитник провел за армейцев 37 матчей в РПЛ и забил 8 мячей. Контракт исландца рассчитан до 2023 года.
Японец Такуми Нисимура выступал за "Вегалта Сендай" до перехода в ЦСКА с 2015-го по 2018-й год. Сумма трансфера японского футболиста в московский клуб составила один миллион евро. Сейчас футболист снова играет за клуб из своей страны.
Бразильский игрок Бекао после аренды в ЦСКА в сезоне 2018/2019 не стал подписывать полноценный контракт с московским клубом. Сыгравший в рамках РПЛ 20 матчей защитник перешел в итальянский "Удинезе".
Экс-скаут ЦСКА рассказал, по кому из новичков лета-2018 было больше всего сомнений
Экс-глава селекционного отдела московского ЦСКА Максим Дюков рассказал о трансферной политике 2018 года.
Фото: Матч ТВ
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!