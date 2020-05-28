Меркулов рассказал, почему объявил о своем уходе из "Урала" сценой из "Гарри Поттера" про рабство

Бывший футболист "Урала" Михаил Меркулов рассказал, почему попрощался с екатеринбургским клубом сценой из "Гарри Поттера".

Фото: © РИА Новости

Напомним, 26-летний защитник опубликовал в инстаграме кадры с фильма "Гарри Поттер", где домовенок Добби говорит о том, что он свободен.Президент "Урала" Григорий Иванов позже назвал его дебилом."Пост пришел так: всю весну я за себя не отвечал по интервью Григория Викторовича Иванова, и вот я решил немного пошутить в эту сторону", - сказал футболист в инстаграме Константина Лапеки.Напомним, зимой футболист был отправлен в дубль. Иванов заявлял, что Меркулов не будет продан в другой клуб, а будет оставаться там до конца контракта. 31 мая соглашение игрока с "Уралом" истекает.В нынешнем сезоне Меркулов принял участие в 20 матчах и сделал 2 голевые передачи.