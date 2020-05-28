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Экс-вице-президент "Локомотива" заявил, что сезон РПЛ стоит доиграть без зрителей

Экс-вице-президент "Локомотива" Юрий Белоус не поддержал решение возобновить сезон РПЛ со зрителями на стадионах.
Фото: Sportbox
- Лично я думаю, что это преждевременно. Мы все знаем, что в марте несколько матчей привели к вспышкам коронавируса по Европе. Думаю, нам нужно следовать опыту зарубежных стран: Германии, которая уже возобновила свой чемпионат, а также Италии и Англии, которые скоро начнут играть. По крайней мере этот сезон РПЛ стоит завершить при пустых трибунах, - приводят слова Белоуса Известия.

Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. 15 мая на исполкоме РФС было принято решение возобновить РПЛ 21 июня. При этом отмечалось, что матчи будут проходить при пустых трибунах.

В турнирной таблице Премьер-лиги лидирует "Зенит", набравший 50 очков. В тройку также входят "Локомотив" (41) и "Краснодар" (41).

В России выявлено 379 051 заболевших COVID-19, 150 993 человека выздоровело, 4 142 умерло.

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Теги: Белоус
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