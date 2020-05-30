Сегодня появилась информация, что футболист договорился о возвращении в стан красно-белых. Позже гендиректор "Спартака" Томас Цорн опроверг эту информацию.
"С уважением отношусь к Денису, но его лучшие годы в "Спартаке" остались позади. Никто не знает, в какой форме он будет после перерыва. Пока все это — разговоры из области фантастики", - цитирует Максименко "Р-Спорт".
Глушаков в нынешнем сезоне провел 17 матчей и забил два гола.
Максим Калиниченко: лучшие годы Глушакова в "Спартаке" остались позади
Бывший футболист "Спартака" Максим Калиниченко поделился мнением о возможном возвращении в московский клуб полузащитника Дениса Глушакова.
Фото: GLP
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