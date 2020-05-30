- С Палычем связано, можно сказать, возрождение клуба после того, что происходило до его прихода. Два гиганта - Валерий Филатов и Юрий Семин - объединились, и "Локомотив" поднялся в элиту российского футбола, стал достойным конкурентом тогдашним грандам.
Вспоминать об этом одно удовольствие. Было взаимное доверие, уважение - это ключевое. В общем, спасибо "Локомотиву", Сёмину и Филатову за путёвку в жизнь, - цитирует Косолапова официальный сайт "Локомотива".
Юрий Семин возглавлял "железнодорожников" с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по сегодняшний день. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России, 6 раз - обладателем Кубка страны, трижды - Суперкубка.
На момент его ухода из "Локо" команда располагается на 2-й строчке таблицы, имея все шансы побороться за очередную путевку в Лигу чемпионов.
На посту наставника его сменит серб Марко Николич. Вчера зарубежный специалист прилетел в Москву
Косолапов: спасибо Семину и Филатову за путевку в жизнь
Экс-игрок "Локомотива" Алексей Косолапов выразил свое отношение к тренеру Юрию Семину.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!