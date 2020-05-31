Как сообщается на официально сайте "Рубина", срок аренды Ташаева с клубом истек. Футболист вернется в московский "Спартак".
Ташаев провел за "Рубин" 7 матчей в РПЛ и 1 игру в Кубке России.
"Рубин" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 22 матчах 23 очка.
"Рубин" объявил об уходе Ташаева. Игрок вернется в "Спартак"
Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев, выступавший на правах аренды за "Рубин", покинул казанскую команду.
Фото: ФК "Рубин"
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