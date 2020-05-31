Напомним, что руководство московского клуба приняло решение не продлевать контракт с легендой красно-зелёных. Таким образом 1 июня главным тренером "Локо" стал сербский специалист Марко Николич.
Юрий Сёмин рассказал о некорректном поведении функционера во время подготовки "Локомотива" к весенней части сезона в Катаре.
- Кикнадзе не имел права за моей спиной разговаривать с игроками и в какой-то мере настраивать их против тренера. Было ли и такое? Да. Ставлю футболиста в стартовый состав, готовлю его к следующему этапу работы, целиком и полностью на него рассчитываю. А генеральный директор подходит к нему и говорит: "Давай так. Ты уходишь, а мы тебе отдаем половину зарплаты за оставшийся срок контракта".
Я же не слепой, всю ситуацию вижу. Это что вообще — такая работа на результат? – приводит слова тренера "СЭ".
Отметим, что Сёмин отказался назвать фамилию игрока, заявив, что он всё еще находится в команде.
Также Сёмин добавил, комментируя свои отношения с предыдущим генеральным директором железнодорожников Ильёй Геркусом:
- Какие бы у нас ни сложились сложные взаимоотношения с Геркусом, он всегда был за результат. В отличие от тех, кто пришел ему на смену, - заявил Сёмин.
После 22-х туров приостановленного чемпионата "Локо" занимает вторую строчку чемпионата России. Сезон планируется возобновить 21 июня.
Сёмин: Кикнадзе не имел права за моей спиной настраивать игроков против тренера
Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал свои отношения с генеральным директором клуба Василием Кикнадзе.
Фото: Rusfootball.info
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