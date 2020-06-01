Вчера Малафеев объявил, что уходит из "Зенита".
"На *** вертел ваш "Зенит". Малафеев рассказал о словах агента Ахметова в адрес питерского клуба
Малафеев: ехать в Европу Дзюба отказался. Он говорит полную чушь
"Не сошлись в деньгах". Малафеев – о не состоявшемся переходе Смолова в "Зенит"
- Я никогда не высказывался резко и не буду этого делать никогда. Для того, чтобы кого-то упрекать, нужно что-то делать.
Как отношусь к президенту? Если я был его доверенным лицом, то как я могу к нему относиться? Уважительно, - приводит слова Малафеева Sport24.
"Чтобы кого-то упрекать, нужно что-то делать". Малафеев рассказал, что уважительно относится к Путину
Покинувший пост заместителя спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал о своём отношении к президенту Российской Федерации.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!