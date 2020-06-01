Отметим, что в минувшем мае Алиев дебютировал в боксе, уступив модели Никите Вакулюку на проекте "Битва!".
- Я буду продолжать заниматься боксом и скоро вызову новых людей, пускай они готовятся. А первый это будет Андронов — москаль, московский комментатор, готовься. Я тебя иду уничтожать, - сказал Алиев в своём канале.
Алиев завершил карьеру профессионального футболиста в 2018 году. Ранее они с комментатором Андроновым неоднократно негативно высказывались в адрес друг друга.
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"Москаль, иду тебя уничтожать". Алиев вызвал комментатора Андронова на бой
Экс-футболист "Локомотива" и сборной Украины Александр Алиев вызвал на поединок комментатора Алексея Андронова.
Фото: футбол 24
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