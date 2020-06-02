"Команда уже тренируется в разрешенном Роспотребнадзором объеме. Сбора в Удельной нет. У нас отработана система самоизоляции — игроки находятся дома со своими близкими и приезжают тренироваться на базу", - цитирует Медведева "Р-Спорт".
Напомним, чемпионат России был приостановлен в марте из-за коронавируса. 15 на исполкоме РФС было принято решении о возобновлении РПЛ с 19 июня.
"Зенит" сегодня, 2 июня приступил к групповыми тренировкам. Перед этих все игроки прошли тестирование на короавирус.
Петербургский клуб набрал в 22 турах 50 очков и лидирует в турнирной таблице.
Медведев: игроки "Зенита" находятся дома со своими близкими и приезжают тренироваться на базу
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о возобновлении тренировок.
Фото: © ФК "Зенит"
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